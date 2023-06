Was bedeutet die Spitalsreform, vorgestellt diese Woche in Graz, für das LKH Weiz? Wird in dem kleinen Spital die Versorgung gekürzt? Gibt es dann noch Operationen - und falls ja, wann? Wie sieht die Versorgung am Wochenende aus? Und wie wirken sich die in Graz geplanten Veränderungen auf die Patientinnen und Patienten in der Oststeiermark aus?