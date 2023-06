"Dieser Unfall hätte ganz blöd ausgehen können", schildert Andreas Ulz, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Pöllau bei Gleisdorf. Donnerstag am späten Nachmittag war nämlich ein Traktor samt Gespann in einem Obstgarten in Pöllau bei Gleisdorf umgestürzt. Der Betriebsführer und sein Sohn standen hinten am Gespann. Von dort aus wurde der Traktor gesteuert.