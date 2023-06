Die Liebe zur Literatur wurde Michaela Reitbauer quasi in die Wiege gelegt. "Meine Eltern haben sehr viele Bücher besessen und ich bin in einer riesigen Bibliothek aufgewachsen", erzählt die Birkfelderin, die in der pädagogischen Hochschule unterrichtet. "Seit zirka zehn Jahren bin ich Obfrau des Lesezentrums Steiermark", zudem ist sie als Leiterin der Koordinationsstelle Lesen im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung tätig.