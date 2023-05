Das Wetter meinte es am Montagvormittag gut mit rund 150 Schülerinnen und Schülerin in Birkfeld. Es blieb trocken und so stand der Übersiedelung von rund 200 Kinderbüchern nichts im Weg. Von einer Hand zur anderen wurden die Bücher gereicht – vom aktuellen Standort der Öffentlichen Bibliothek Birkfeld in der Rosegger-Gasse 2 hin zu den neuen Räumlichkeiten im Schloss Birkenstein. Angeführt wurde die Menschenschlange von Pony Felix – in Begleitung von Erich Felber.