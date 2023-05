Europas modernstes Druckzentrum steht in der Oststeiermark

Vor 52 Jahren wuchs aus der Sumpfwiese am Ortsrand von St. Ruprecht an der Raab der Verpackungsspezialist "Rondo Ganahl AG". Heute beschäftigt das Unternehmen an diesem Standort 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.