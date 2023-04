Jetzt sucht die Polizei in Gleisdorf im Bezirk Weiz Zeugenhinweise: Vor knapp einer Woche, am 22. April (Samstag), gegen 22.30 Uhr brach ein Brand in einem Raum eines ehemaligen Lagers im 2. Stock aus vorerst ungeklärter Ursache aus. Der Brand konnte von den Freiwilligen Feuerwehren Gleisdorf, Labuch und Nitscha gelöscht werden. Personen oder Tiere kamen nicht zu Schaden.