Peter Steinbauer: "Sport für die ganze Familie war mein großes Ziel"

33 Jahre lang war Peter Steinbauer federführend im Skibezirk VIII Almenland tätig. Jetzt geht der 60-Jährige aus St. Kathrein am Offenegg in Funkaktionärsruhestand. die Skier hängt er aber nicht an den Nagel.