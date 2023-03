Zu einem Stromausfall kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Ortsgebiet von Anger. Aus noch unbekannter Ursache war ein Autofahrer, der gerade auf der Roseggerstraße unterwegs war, von der Fahrbahn abgekommen. Dabei touchierte er einen Stromverteilerkasten und einen Gartenzaun und krachte in den Vorgarten eines Anrainers, wo er auch zu stehen kam. Der Anrainer verständigte die Einsatzkräfte und setzte die Rettungskette in Gang.

Der 18-jährige Lenker wurde bei dem Unfall unbestimmten Grade verletzt und von der Rettung erstversorgt. Ein Alkoholtest verlief positiv und ergab eine schwere Alkoholisierung. Fahrzeug, Zaun und Stromverteilerkasten wurden bei dem Unfall schwer beschädigt, außerdem kam es zum Stromausfall.

70 Haushalte waren für rund zwei Stunden ohne Strom. "Ein Mitarbeiter war in der Nacht an der Unfallstelle und hat am Stromverteilerkasten die nötigen Reparaturarbeiten vorgenommen, sodass die Verteilung ab ca. 3 Uhr früh wieder funktioniert hat", heißt es von der Energie Steiermark. Neben Rettung und Polizei waren auch die Feuerwehr Anger im Einsatz, die das verunfallte Fahrzeug barg.