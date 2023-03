"Helfen Sie uns die Sozialarbeit im Bezirk zu erhalten" - mit diesem Appell richteten sich Andreas Raith-Pretterhofer und Ulrike Anhofer von Weiz Sozial an die Mitglieder des Sozialhilfeverbandes Weiz. Der Grund? Der Sozialhilfeverband (SHV) wird mit 31. Dezember 2023 aufgelöst und in den Pflegeverband überführt. Am Dienstagabend hat sich dieser mit seinem Vorstand neu aufgestellt.