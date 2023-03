"Jetzt geht es darum, den Weg zu ebnen und zu überlegen, welche Schritte man macht", sagt Bürgermeister Erwin Eggenreich und meint damit die Gestaltung des Weizer Hauptplatzes. Besonders wichtig sei ihm die Einbindung der Bewohnerinnen und Bewohner. So fand am vergangenen Samstag ein Workshop im Garten der Generationen statt. Rund 100 Interessierte beteiligten sich in vier Kleingruppen an der sogenannten "Vision 2040" - im Zentrum stand die Frage: "Wie könnte der Weizer Hauptplatz Jahr 2040 aussehen?"