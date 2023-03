Am Sonntag gegen 14 Uhr wurden die Einsatzkräfte nach Sinabelkirchen zu einem Arbeitsunfall gerufen. Ein Zwölfjähriger hatte sich schwere Verletzungen an der Hand zugezogen und wurde mittels Helikopter in die Kinderklinik nach Graz geflogen.

Zeugenberichten nach habe der Bub bei Holzarbeiten zugesehen und dürfte in einem unbeaufsichtigten Moment mit der Hand zwischen der Schneide des Holzspalters und einem Holz eingeklemmt worden sein.