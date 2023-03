Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw kam es am Dienstag gegen 13 Uhr auf einer Gemeindestraße in St. Ruprecht/Raab, direkt bei der Ortseinfahrt Wolga. Ein 47-jähriger Oststeirer fuhr mit seinem Pkw am sogenannten Wolgaweg bei Unterfladnitz von der L 361 kommend in Richtung Süden. Im Bereich einer unübersichtlichen Kurve kam es schließlich aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Frontalkollision mit dem Pkw einer 48-jährigen Frau.