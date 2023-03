Der Weizer Hauptplatz soll wieder einmal umgestaltet werden. Für die Geschichte der Stadt ist er zentraler Platz. Barbara Zöhrer erzählt am Welttag der Fremdenführer "Hauptplatzgeschichte(n). Die eigentliche Geschichte des einstigen "Wides", wie Weiz früher hieß (siehe Infobox), beginnt im zwölften Jahrhundert. "Auf Anordnung von Liutold III. wird im Bereich Hühnerberg und Sturmberg das sogenannte Radmannsdorf errichtet", sagt Zöhrer. Später kamen weitere Burgen hinzu: Gutenberg, Trennstein und Oberfladnitz, das heutige Schloss Thannhausen. Im Schutze dieses Burgengürtels war die Errichtung einer Bürgersiedlung möglich. "Der Markt, der daraufhin entstanden ist, ist in etwa das, was heute der Weizer Hauptplatz ist", erzählt Barbara Zöhrer. "Damals wurde auch die Sankt-Thomas-Kirche erbaut. Weil sie innerhalb einer Wehranlage ist, also Teil eines Tabors, wird sie Taborkirche genannt."