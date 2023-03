Einiges zu tun gab es am Mittwoch für die Stadtfeuerwehr Gleisdorf und zwei angrenzende Wehren. Zunächst gab es am Vormittag eine Tierrettung in Neudorf-Großpesendorf, wo ein Pferd verunfallt war und nicht mehr aufstehen konnte. Die Feuerwehr Gleisdorf wurde mit dem Tierrettungsset angefordert. An Ort und Stelle stellte sich dann heraus, dass kein weiterer Einsatz mehr erforderlich war, weil das Pferd doch selbstständig wieder aufstehen konnte.