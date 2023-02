Einen Monat ist es her, dass neun Gemeinden rund um Gleisdorf gleichlautende Briefe an die Flixbus-Zentrale in München geschickt haben, dass sie sich für eine Flixbus-Haltestelle bei der Autobahnabfahrt Gleisdorf-West (im Gemeindegebiet von Ludersdorf) einsetzen. In fast all diesen Gemeinden waren davor einstimmige Gemeinderatsbeschlüsse gefasst worden.Die entsprechende Haltestelle war bereits 2014 errichtet worden, genutzt wird sie seither nur für Verbindungen nach Graz oder Hartberg, der Flixbus von Graz nach Wien hat sie nie angefahren.