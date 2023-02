Es war wohl der Schock ihres Lebens – eine Katze fiel in Harthof, St. Ruprecht an der Raab, in der Nähe des Friedhofs, in den Abwasserkanal. Eine besorgte Passantin alarmierte die Freiwillige Feuerwehr St. Ruprecht/Raab am Donnerstagnachmittag um kurz vor 14 Uhr. Sieben Kameradinnen und Kameraden rückten mit einem Fahrzeug aus, um die Samtpfote zu retten.