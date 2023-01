Eine Woche nach ihrem Sieg beim Slalom des steirischen Schülercups in Haus im Ennstal schlug Anna Pieber schon wieder zu. Die Athletin des WSV Anger gewann in Kleinlobming abermals einen Slalom in der Klasse U16, Amelie Ranak (WSV St. Kathrein/O.) wurde Fünfte. Bei den Burschen wurde Simon Schinnerl vom SV Rechberg Zweiter. Florian Nagl (WSV ST. Kathrein/O:) wurde in der U14 Sechster.