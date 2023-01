Der späte Wintereinbruch im Jänner sorgte im Bezirk Weiz für sehr viele Unfälle. Los ging der Reigen am Freitag, als ein Pkw-Lenker von der Poniglstraße abkam und in den Poniglbach stürzte. Die Feuerwehr Landscha rief die Stadtfeuerwehr Gleisdorf zu Hilfe und mit deren Kran wurde der Pkw geborgen. Verletzt wurde niemand. Ebenfalls am Freitag kollidierten in Weiz zwei Pkw an der Kreuzung B 72/Energeistraße. Ein Pkw wurde über die Böschung geschleudert und hing in einem Zaun fest.