Beamte der Polizeiinspektion Birkfeld klärten einen Einbruchsdiebstahl in einem Birkfelder Gasthaus auf. Der Einbruch ereignete sich am 9. Dezember vergangenen Jahres. Ein zunächst unbekannter Täter war in der Nacht zuvor in das Lokal eingedrungen und hatte die Tageslosung sowie das Wechselgeld in der Höhe von mehreren Tausend Euro gestohlen.