Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude, doch in diesem Fall hat die Freude bereits in Ärger umgeschlagen. Nämlich beim geplanten Glasfasernetz in Laßnitzthal (Stadtgemeinde Gleisdorf). "Uns wurde der Anschluss für Mitte bis Ende 2022 zugesagt", zeigt sich Hubert Steinhöfler, Einwohner aus dem Laßnitzthal verärgert. Er kritisiert noch immer keine Bautätigkeit wahrzunehmen. "Da wir hier einen regen Zuzug von jungen Familien haben, die natürlich in Zeiten wie diesen mit Homeoffice usw. auf ein verlässliches Internet angewiesen sind, ist es umso frustrierender, dass wir nicht ans Netz angeschlossen werden."