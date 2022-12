Seit drei Jahren führt Patrick Schüler gemeinsam mit seiner Partnerin Jasmin Riegler das Café Pub "Esprit" gegenüber dem Kunsthaus Weiz. Am 31. Dezember ist das letzte Mal geöffnet. Jedenfalls vorübergehend. "Nach 12 Jahren in der Selbstständigkeit, mag ich einfach nicht mehr", argumentiert Schüler knapp. Unter anderem führte er auch Lokale in Anger, Hirnsdorf und Ilz.