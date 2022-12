Der Anfang des Jahres 2022 war noch sehr stark durch die Corona-Pandemie geprägt. Das schlägt sich auch in den Geschichten nieder, die unsere Leserinnen und Leser der Regionalausgabe Weiz am häufigsten angeklickt haben. Ein Querschnitt durch die aufregendsten, tragischsten und kuriosesten Geschichten des Jahres.

Die Fotovoltaikanlage an der A2 funktioniert schon seit Jahren nicht mehr © Google StreetView

Vorzeigeprojekt funktioniert nicht mehr

Es war eines der Vorzeigeprojekte rund um die Landesausstellung Energie 2001: Die multifunktionale Lärmschutzanlage entlang der A2 zwischen Gleisdorf Süd und Gleisdorf West. Mittlerweile fristet sie ein trauriges Dasein. "Die Anlage ist schon seit Jahren defekt. Es hat sich einfach nicht mehr ausgezahlt, die Module auszutauschen", sagte Asfinag-Sprecher Walter Mocnik. Die ganze Geschichte gibt es hier.

Die Corona-Demos hielten auch noch Anfang des Jahres 2022 an © Stadtgemeinde Gleisdorf

Corona in Gleisdorf: Demos, Feuerwehr und ein Masseur

Besonders in der Stadt Gleisdorf war die Aufregung rund um das Coronavirus heuer noch einmal extrem hoch. Jede Woche wurde gegen die Maßnahmen demonstriert, wir haben uns im Jänner in der Stadt umgehört, wie das aufgenommen wird. Aufregung gab es auch bei der Feuerwehr: Die Brüder Martin und Christian Schellnast legten ihre Funktionen nieder, weil sie wegen der 2G-Regel das Rüsthaus nicht mehr betreten durften. Und ein Masseur gab an, dass er den Raum im Gleisdorfer Wellenbad verloren hätte, weil er sich kritisch gegen die Impfpflicht geäußert hätte. Der Bürgermeister beteuerte, dass das nichts miteinander zu tun gehabt hätte.

Melissa Naschenweng nach dem Konzert vor der Latschenhütte © Pressefoto Scharinger/Daniel S

Naschenweng lockte Tausende auf die Alm

Für deutlich mehr Freude sorgte Schlagerstar Melissa Naschenweng aus Kärnten im Sommer: Beim Open-Air bei der Latschenhütte waren mehr als 7000 Fans mit dabei.

Bezirksgericht: Aufregende und kuriose Fälle

Regelmäßig besuchen unsere Redakteurinnen die Verhandlungen am Weizer Bezirksgericht. Drei der spannendsten Fälle: Die Naturfreunde klagten einen Landwirt und einen Anrainer, weil man sich im Vorfeld nicht über eine Verlegung eines Wanderweges, der direkt durch einen Hof führte, einigen konnte. Also sollte das Gericht festsetzen, wie es weiter geht. Es wurde ein Lokalaugenschein festgelegt. Vor Gericht verantworten musste sich auch der Fahrer eines Feuerwehrautos, das im September 2021 über eine Böschung gestürzt war und bei dem ein Kamerad sein Leben verlor. Auch zahlreiche Beziehungsprobleme wurden verhandelt, so auch im Oktober, als der Richter am Ende sagte: "Ich verkünde das Urteil: Die Beziehung ist für beendet erklärt."

Tragödien und Unfälle

Zu einer Tragödie kam es im Juli auf der B72 bei Birkfeld. Bei einem Verkehrsunfall verstarb der 28-jährige Vater sofort und wenige Tage später auch die siebenjährige Tochter im Krankenhaus. Vor Weihnachten verstarben in Fischbach eine 90-jährige Frau und ihre beiden Söhne (67 und 68) wegen der unsachgemäßen Handhabung eines Notstromaggregats an Kohlenmonoxid-Vergiftungen. Wenige Tage später verlor eine vierköpfige Familie in Waisenegg ihr ganzes Hab und Gut, als das gerade frisch renovierte Haus komplett niederbrannte.

Thomas und Gertrude Matzer haben sich einer alternativen Lebensweise verschrieben © Veronika Teubl-Lafer

Alternative Lebens- und Denkweise

Der St. Ruprechter Vizebürgermeister Thomas Matzer war heuer gleich mehrfach im Gespräch. Für unsere Serie "Mein grüner Fußabdruck" porträtierten wir ihn und seine elfköpfige Familie, die ohne Kühlschrank oder Geschirrspüler auskommt und auf eine Trockentoilette setzt, um nachhaltig zu leben. Politisch machte er auf sich aufmerksam, als er an vorderster Front der Bewegung "Grüne gegen Impfpflicht" auftrat.

Dominik Reiter, Julian Paugner und Philipp Ertl sind "Die Bananenbauern" © Katharina Lagler

Eine neue Frucht für die Oststeiermark

Drei junge Landwirte aus dem Bezirk haben sich der Indianerbanane verschrieben - einer für unsere Gefilde neuen Frucht. Sie sieht aus wie eine Mango ähnlich und schmeckt auch so ähnlich. Heuer haben die drei die erste Ernte eingefahren.

Kein Platz im Kindergarten

Für Aufregung sorgte der Fall eines sechsjährigen Kindes aus Markt Hartmannsdorf, das eigentlich noch ein Jahr im Kindergarten hätte bleiben sollen, weil es in seiner Entwicklung verzögert ist. Da der Kindergarten aus allen Nähten platzt, wurde das Ansuchen, länger im Kindergarten bleiben zu dürfen, zunächst vom Land abgelehnt. Die Pflegemutter blieb aber hartnäckig und die BH stimmte dem Verbleib des Buben im Kindergarten später zu.

Die Firma Rondo geht in St. Ruprecht punkto Arbeitszeit neue Wege © Rondo

Nur 24 Stunden arbeiten, aber für 38 bezahlt bekommen

Die am häufigsten geklickte Geschichte im Bezirk Weiz im Jahr 2022 war aber ein neues Arbeitszeitmodell, das die Firma Rondo in St. Ruprecht an der Raab ausgearbeitet hat: Von Montag bis Freitag braucht man da nicht zu arbeiten, nur am Samstag von 6 bis 18 Uhr und am Sonntag von 18 bis 6 Uhr früh am Montag. Damit wolle man auch die Kapazitäten am Wochenende nutzen, hieß es vonseiten des Unternehmens.