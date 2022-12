Gegen 2.15 Uhr war der 17-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit seinem Pkw auf der Franz-Pichler-Straße in Weiz in Richtung Süden unterwegs. Mit im Fahrzeug befand sich sein 16-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus dem Bezirk Weiz. Im Kreuzungsbereich der Franz-Pichler-Straße und der Schubertgasse wollte der Pkw-Lenker nach rechts in die Schubertgasse einbiegen. Dabei dürfte er aufgrund der glatten Fahrbahnverhältnisse ins Schleudern geraten sein.