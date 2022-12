Auf den ersten Blick findet das Pressegespräch an einem ungewöhnlichen Ort statt - in einem Bus. Bei näherer Betrachtung ist es jedoch gar nicht so ungewöhnlich, denn um genau diesen zwölf Meter langen E-Bus geht es. Der "Iveco E-Way" kommt mit einer Leistung von 378 kWh aktuell auf der Linie 202 Weiz-Gleisdorf zum Einsatz (täglich rund 230 Kilometer) und hat eine maximale Reichweite von 450 Kilometern. "Eine nächtliche Ladung reicht aus", sagt Ronald Kiss, Direktor der Steirischen Landesbahn. Elf mal pendelt der Elektro-Bus wochentags von Gleisdorf über St. Ruprecht an der Raab nach Weiz und retour, sechs Mal an Sonn- und Feiertagen. Der Bus ist Teil eines Testprogramms des Landes Steiermark zum Einsatz von Elektrofahrzeugen im regionalen Busverkehr in ländlichen Gebieten.