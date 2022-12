Aufgrund der nassen Fahrbahn dürfte eine Pkw-Lenkerin am Mittwochmorgen von der Straße abgekommen sein. Sie war am Pirkreutweg in Prebuch Richtung Preßguts unterwegs. Um 8.21 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren (FF) Prebuch und Gleisdorf zum Unfallort gerufen. Der Pkw lag am Dach, die Frau konnte sich laut Kommandant Dominik Groß jedoch selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.