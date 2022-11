In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Unfall in der Gemeinde St. Ruprecht. Ein 80-Jähriger war kurz nach Mitternacht mit seinem Pkw auf der L 360 in Richtung Etzersdorf unterwegs. Auf Höhe des Straßenkilometers 17,0 kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der Verunfallte noch im Fahrzeug. Angehörige der Feuerwehr retteten den Mann aus dem Pkw.

Der Verunfallte, der stark alkoholisiert gewesen sein dürfte, verhielt sich gegenüber den Einsatzkräften von Beginn an renitent und beschimpfte diese. Im Laufe des Einsatzes eskalierte die Situation immer mehr und der Mann begann nach den Rettungskräften zu schlagen. Zudem belästigte er eine Rettungssanitäterin sexuell, indem er ihr an die Brust fasste.

Der 80-Jährige schlug und trat auch in Richtung eines Polizeibeamten und traf diesen dabei im Bereich der Arme. Anschließend wurde der Mann von dem Polizisten fixiert. Bei der Auseinandersetzung wurde niemand verletzt.

Die Einsatzkräfte brachten den Mann ins LKH Weiz, wo keine Verletzungen festgestellt werden konnten. Er wurde aus dem Krankenhaus entlassen und wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt und sexueller Belästigung von der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt. Zudem ergehen mehrere Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Weiz.