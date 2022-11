Etzersdorf/St. Ruprecht an der Raab

Pkw landete im Graben - Lenker leicht verletzt

Ein Pkw-Lenker landete am Freitag, kurz nach Mitternacht, mit seinem Fahrzeug in Etzersdorf (Gemeinde St. Ruprecht an der Raab) im Straßengraben. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt.