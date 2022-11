In Strallegg wollte zu Mittag ein 79-jähriger Niederösterreicher mit seinem Pkw von einer Gemeindestraße in die B 72 einbiegen. Er dürfte übersehen haben, dass sich auf der Weizer Straße ein Motorrad näherte. Gelenkt wurde es von einem 20-jährigen Wiener. Der konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern, krachte seitlich in das Auto und wurde durch die Wucht über das Fahrzeug geschleudert.

Der junge Wiener erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Roten Kreuz ins LKH Weiz eingeliefert. Dort wurden auch der Autolenker und seine gleichaltrige Ehefrau behandelt, die ebenso Verletzungen erlitten.