Viele Jahre lang wurde über die Notwendigkeit einer Kinderkrippe in Birkfeld diskutiert, war man sich doch unsicher, ob diese auch am Land gut angenommen würde. Die Anmeldezahlen zeigen deutlich, dass auch im ländlichen Raum der Bedarf an Betreuung der Kleinstkinder sehr groß ist. Aktuell sind in der Krippe in zwei Gruppen 17 Kinder im Alter zwischen zehn Monaten und drei Jahren, die von sieben Mitarbeiterinnen betreut werden. Eine Gruppe wird als Ganztagsgruppe geführt, in der die Kleinen maximal von 7 Uhr morgens bis 17 Uhr nachmittags betreut werden. Die Halbtagsgruppe ermöglicht eine Betreuung bis 13 Uhr. Mittagessen kann für Kinder der beiden Gruppen konsumiert werden. Derzeit gibt es noch freie Plätze für Kleinkinder.