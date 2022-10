Auf der L 353 in Fahrtrichtung St. Kathrein am Offenegg touchierten am Dienstagabend zwei Pkw aus ungeklärter Ursache miteinander. Die Freiwillige Feuerwehr St. Kathrein am Offenegg wurde um 17.54 Uhr gerufen und war mit 13 Kameradinnen und Kameraden im Einsatz.

"Die beiden Fahrer wurden verletzt", sagt Kommandantin Lucia Steinbauer. Sie konnten jedoch ambulant im Krankenhaus versorgt werden. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und barg die beiden Fahrzeuge. Im Einsatz waren auch das Rote Kreuz und die Polizei.