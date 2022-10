"Die Wasserversorgung ist bei uns gesichert", sagt Franz Berger. Seit mehr als einem viertel Jahrhundert sorgt er als Obmann der Wassergenossenschaft dafür, dass in Miesenbach bei Birkfeld alles fließt. Täglich werden mehr als 100 Haushalte mit frischem Trinkwasser versorgt. In den vergangenen Jahren wurden auch zahlreiche Investitionen getätigt, Leitungen und Hochbehälter erneuert. So auch im vergangenen Jahr, als der 50 Jahre alte Hochbehälter mit einem Fassungsvermögen von 70 Kubikmeter durch zwei moderne ersetzt wurden. Gemeinsam haben sie eine Speicherkapazität von 110 Kubikmeter. Insgesamt wurden mehr als 200.000 Euro investiert.