Das Ziel vom Vorjahr von HLW-Direktor Alfred Tieber wurde erreicht: An der Weizer Schule gibt es pro Fachrichtung im ersten Jahrgang eine Klasse. In "Kommunikation- und Mediendesign" - diesen Zweig gibt es erst seit heuer - wurden die Sitzplätze sogar in zwei Klassen gefüllt: "Wir haben insgesamt 48 Schülerinnen und Schüler in dieser Fachrichtung", bestätigt Tieber. Hier gibt es keine Gastronomie- und Hotelserienausbildung mehr, wie bei den beiden anderen Zweigen Modern Business und Ökomanagement.