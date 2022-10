Nicht nur in München weiß man das Oktoberfest ordentlich zu feiern. Das geht auch anderorts, wie etwa in der Festhalle der Gemeinde Markt Hartmannsdorf. Neben Maßkrügen mit Bier durften auch kulinarische Spezialitäten wie Weißwurst, Laugenbrezel und Leberkäsesemmeln auf der "Hartmannsdorfer Wiesn" nicht fehlen. Für musikalische Unterhaltung sorgte bis in die frühen Morgenstunden die heimische Tanzmusikformation, die "Peintrieglband".