Ein Mann war am Mittwochnachmittag mit seinem Pkw auf der B 54 in Pischelsdorf unterwegs, mit dabei war eine Beifahrerin. An der Ampelkreuzung direkt vor dem Rüsthaus der örtlichen Feuerwehr kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Unfall - ein nachkommender Pkw-Lenker fuhr dem Pkw des Mannes auf.

Durch den Aufprall wurde die Beifahrerin im ersten Auto ungestimmten Grades verletzt.

Die Feuerwehr Pischelsdorf sicherte mit 20 Einsatzkräften die Einsatzstelle und kümmerte sich um die Bergung der Fahrzeuge. Auf der B 54 kam es deswegen zu Verzögerungen von rund zehn Minuten. Auch die Polizei und das Rote Kreuz waren vor Ort.