Die Nudelmaschine von Tina Hofer steht - nicht wie in anderen Haushalten in der Küche - sondern im Keller. Durch ihre Maschine wird nicht - wie bei anderen - Nudelteig gekurbelt, sondern Fimo. Eine Modelliermasse, die man formen kann und bei 110 Grad in den Ofen schiebt, um das Material zu verhärten.