"Wir brauchen Mehl, Salz, Wasser, a Hitz' und Zeit", brachte es Verkostungschefin Eva Lipp auf den Punkt. Nur wertvolle Lebensmittel kämen in die prämierten Brote der steirischen Brotbäuerinnen, weitere Zutaten wie in industriellen Produkten brauche es nicht. Lipp tourte in den vergangenen Tagen gemeinsam mit Landesbäuerin Viktoria Brandner durch die steirischen Bezirke, um die jeweiligen Siegerinnen zu ehren.