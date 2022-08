Am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr kam es an der Kreuzung der Autobahnabfahrt Gleisdorf Süd mit der B 68 zu einem Unfall. Die Feuerwehren Hofstätten an der Raab und Gleisdorf wurden zunächst mit der Alarmierung "T10 – Unfall mit eingeklemmter Person" benachrichtigt, was sich aber als Irrtum herausstellte.