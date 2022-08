Inflation, Teuerung, Corona. Keine einfachen Zeiten, vor allem für Alleinerziehende. Um armutsgefährdete Familien zu entlasten, bietet die Schülerhilfe in Kooperation mit dem Sozialministerium nun ein halbes Jahr gratis Nachhilfe für Schülerinnen und Schüler an - und zwar an den rund 100 Schülerhilfe-Standorten in ganz Österreich.