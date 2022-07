Ein 16-jähriger Mopedfahrer aus dem Bezirk Weiz fiel am Dienstagnachmittag in Gleisdorf einem Motorrad-Polizisten auf, da er an einer Kreuzung angehalten hatte. Am Moped war kein Kennzeichen montiert. Als der Jugendliche den Polizisten sah, ergriff er die Flucht. Er fuhr mit seinem Moped mit weit überhöhter Geschwindigkeit davon. Der Motorrad-Polizist nahm die Verfolgung auf und fuhr dem Mopedfahrer mit Geschwindigkeiten bis zu 95 km/h (laut Tacho des Dienstmotorrades) nach.