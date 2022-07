St. Ruprecht an der Raab

29 Jahre alte Salmbachbrücke und Teil der B64 werden jetzt saniert

Die Sanierungsarbeiten auf B64 Rechbergstraße wurden am Montag gestartet. Auch die Salmbachbrücke in der Gemeinde St. Ruprecht an der Raab wird erneuert. Die Arbeiten sollen bis Mitte September abgeschlossen sein.