Während es in einigen Gemeinden schon ausgebuchte Plätze bei den Ferienprogrammen für den Sommer gibt, geht es in anderen mit den Buchungen erst richtig los. In Weiz gibt es sogar eine Warteliste für die einzelnen Attraktionen. So ist der Skate-Workshop für Anfänger bereits ausgebucht, beim Tenniskurs von 11. bis 14. Juli gibt es aber noch acht freie Plätze. Am 12. Juli wird im Weizer Jugendhaus selbst Eis hergestellt, auch einen Fotokurs und Anglerkurs gibt es wieder. Das gesamte Ferienprogramm in Weiz finden Sie hier.