Der vergangene Montagvormittag verlief für die Weizer Schülerinnen und Schüler ganz anders als sonst. Statt in den Klassenzimmern zu sitzen, ging es für sie in den Europasaal. Während die einen aufmerksam dasitzen und warten, sind andere schon ganz aufgeregt. Und recht kuriose Kostüme entdeckt man auch: Kinder und Jugendliche verkleidet als Banane, Ananas und Kürbis. Grund dafür ist das Theaterstück der Musikmittelschule Weiz, das heute im Rahmen der Abschlussveranstaltung des Projekts "Schauen - Denken - Handeln" vorgeführt wird. Bereits im Dezember konnte man die Vorführung in der Europa-Allee bestaunen.