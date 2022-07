"Es ist sicher etwas, das man nicht jeden Tag sehen kann", sagt Otto Schinnerl, Obmann des Knappenvereins Arzberg. Anlässlich des 25-Jahre-Jubiläums wird gefeiert: ganze zwei Tage lang. Am kommenden Samstag dürfen sich die Gäste auf eine Vortragsreihe freuen. Rund 30 Minuten lang dauert ein Vortrag, die Themen sind breit gestreut. Am Sonntag spielt dann die Musik beim Bergmanns-Frühshoppen, es gibt eine Bergparade zu bewundern und am Nachmittag findet ein gemütlicher Ausklang im Festzelt statt.