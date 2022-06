Es ist eine satt-grüne Wiese in Entschendorf (St. Margarethen an der Raab), die sich am kommenden Wochenende in eine Kunstfläche verwandeln wird. Die portugiesische Künstlerin Carolina Sales Teixeira lädt am 2. und 3. Juli 2022 gemeinsam mit anderen Kunstschaffenden aus der Region zur Gruppenausstellung "Erweitert" (siehe Info-Box) unter freiem Himmel ein. "Wir werden die Wiese mit Objekten bespielen und laden die Gäste ein, bei einem Spaziergang die Natur und die Kunst zu genießen", so die Initiatorin.