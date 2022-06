So mancher edle Tropfen, so sagt man, wird mit den Jahren immer besser. Das gilt anscheinend auch für den Ort, an dem er hergestellt wird: Der Buschenschank Maurer am Hohenberg bei Gleisdorf feiert heuer nämlich sein 120-Jahr-Jubiläum. Den Grundstein legte Franz Josef Maurer, der die gleichnamige Gastwirtschaft in Ludersdorf besaß und 1902 auch das Anwesen am Hohenberg erwarb. Schon damals wurde Wein hergestellt und in Form eines "Eigenbauschanks", dem Vorläufer des heutigen Buschenschanks, unter das Volk gebracht.