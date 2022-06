Im Vorjahr war es ein schaumgebremster Sommer, so auch bei den Gleisdorfer Music Fridays. Am Eingang gab es die berühmte 3G-Kontrolle, ohne Nachweis konnte man weder ein Lokal noch den Veranstaltungsbereich vor dem Haus der Musik besuchen. "Heuer ist wieder alles ohne Einschränkungen möglich und wir hoffen natürlich auf guten Besuch", sagt Gerwald Hierzi vom Gleisdorfer Stadtmarketing. Der Auftakt erfolgt am kommenden Freitag mit der Tour durch sieben Lokale in der Innenstadt, in denen die unterschiedlichsten Musikrichtungen dargeboten werden (siehe Infobox).