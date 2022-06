Neue Trinkwasseraufbereitungsanlage als Schritt in Richtung Versorgungssicherheit

Da die alte Trinkwasseraufbereitungsanlage in die Jahre gekommen war, wurde in Hofstätten an der Raab eine neue Pumpstation in Betrieb genommen. Im Zuge dessen wurde auch der Wirtschaftshof umgebaut. Die Kosten blieben mit 1,7 Millionen Euro im geplanten Rahmen.