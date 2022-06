Out of time - Gefangen in der Zeit

Gefangen in einer Zeitschleife: Das Borg Birkfeld lädt zum Musical-Abend

Die Schülerinnen und Schüler des Borg Birkfeld präsentieren ihr Musical "Out of Time - Gefangen in der Zeit" und erzählen die Geschichte eines jungen Mädchens, das in einer Zeitschleife feststeckt.