"Warum gibt es so viele Musikschulen, aber kaum Kunstschulen?", fragt sich Theres Hinterleitner. Sie ist im Zentrum für Inter-Amerikanische Studien an der Grazer Karl-Franzens-Uni tätig und Teil der Projektgruppe, die jetzt im Rahmen eines Leader-Projekts das Angebot an der Weizer Kunstschule erweitert.