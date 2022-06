Das Wetter für die Eröffnung des Familien-Erlebnisbades in St. Ruprecht an der Raab spielte am vergangenen Sonntag leider nicht mit. Dafür gibt es etwas Neues: Besucherinnen und Besucher, die auf der anderen Flussseite der Raab, also Richtung Fünfing und Winterdorf wohnen, müssen nicht mehr durch den Haupteingang. "Für einen Einsatz bekommen sie in der Gemeinde einen Magnetschlüssel, es gibt jetzt auf der anderen Seite einen Eingang und einen Parkplatz", verrät Peter Iberer vom Badeausschuss. Neu ist auch das 81 Quadratmeter große Hüpfkissen für Kinder. "Die Farbgebung des Kissens wurde von den Mitgliedern des Kindergemeinderates mitbestimmt", sagt Iberer.